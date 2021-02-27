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Калужская полиция обнаружила водителя, сбежавшего с места ДТП со скорой помощью

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 27.02.2021 11:41 1 1324
Калужская полиция обнаружила водителя, сбежавшего с места ДТП со скорой помощью

Как мы уже рассказывали, около 5 утра в субботу, 27 февраля, на перекрестке улиц Кирова и Московской в Калуге произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового «Ауди». По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди» не учел дистанцию и врезался в «Газель Некст» скорой помощи. После этого водитель легковушки сбежал с места происшествия, бросив свою машину.

Днем в субботу в УГИБДД по Калужской области нам рассказали, что предполагаемый виновник ДТП обнаружен. Им оказался 27-летний калужанин.

- Гражданин прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он находится в состоянии опьянения, - подчеркнули в УГИБДД по Калужской области. - Мужчина пояснил, что сбежал, потому что испугался, по его словам, выпил спиртное уже после совершения ДТП.

На мужчину составлены административные протоколы по трем статьям: «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», «Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования», «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности».

В этом ДТП, напомним, различные травмы получили 28-летний пассажир «Ауди» и 29-летняя фельдшер, ехавшая в скорой. Их госпитализировали.

дтп скорая помощь калуга ауди фото 27 февраля 2021 года

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 27.02.2021 11:41 1 1324
Тэги: происшествие дтп гибдд скорая помощь мчс
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