В Калуге водитель «Ауди» врезался в скорую помощь на улице Кирова и сбежал с места ДТП

Как мы уже рассказывали, около 5 утра в субботу, 27 февраля, на перекрестке улиц Кирова и Московской в Калуге произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового «Ауди». В УГИБДД по Калужской области нам сообщили подробности.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ауди» не учел дистанцию и врезался в «Газель Некст» скорой помощи.

После этого водитель легковушки сбежал с места происшествия, бросив свою машину.

Различные травмы получили 28-летний пассажир «Ауди» и 29-летняя фельдшер, ехавшая в скорой. Их госпитализировали.

Водителя «Ауди» сейчас ищут. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

У легковушки разбита передняя часть.