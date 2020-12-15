В центре Калуги перевернулась машина скорой помощи

ДТП попало на запись камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город».

Около 16:30 во вторник, 15 декабря, на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Машина медиков перевернулась после столкновения с легковым такси «Равон».

Как рассказала KP40 главный врач «Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Виктория КАРДАШ, в аварии никто не получил серьезных травм. В момент ДТП в карете не было пациентов.

Точны обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. Происшествие прокомментировали KP40 в УГИБДД по Калужской области.

- По предварительной информации, водитель «Газели» двигался по улице Кирова в сторону улицы Московской и, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, совершил столкновение с автомобилем «Равон», двигающимся по улице Кирова со стороны площади Победы в прямом направлении. В результате ДТП пострадавших нет. Ведется административное расследование. На месте ДТП сотрудники осуществляют распорядительно-регулировочные действия.

Эвакуатор увез машину такси около 17:10.

Дорожная обстановка в районе места ДТП на 17:00.

Скорую подняли на колеса около 17:30.

Движение со стороны вокзала по улице Ленина затруднено.

UPD2. Авария скорой и такси вызвала жуткие пробки в центре Калуги. Подробности.