Авария скорой и такси вызвала жуткие пробки в центре Калуги
Как мы уже рассказывали, около 16:30 во вторник, 15 декабря, на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге столкнулись автомобиль скорой помощи и машина такси. От удара машина медиков перевернулась.
По предварительным данным ГИБДД, водитель скорой поворачивал с Кирова налево, а таксист на легковушке ехал прямо. В аварии никто не пострадал.
Из-за этого ДТП движение по улице Ленина со стороны вокзала почти полностью остановилось.
Перекресток Ленина и Суворова.
Улица Ленина.
Улица Чижевского.
Серьезные пробки наблюдаются на улицах Суворова, Кирова, Московской, Жукова, Чижевского, площади Победы.
- От Старого Торга до Кирова ехали 20 минут, - рассказал нам очевидец.
Пробки охватили весь центр города.
Около 17:30 карету «Скорой помощи» поставили на колеса, эвакуатор увез разбитую легковушку.
Машину медиков оставили на колеса около 17:30.