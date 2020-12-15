Авария скорой и такси вызвала жуткие пробки в центре Калуги

Как мы уже рассказывали, около 16:30 во вторник, 15 декабря, на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге столкнулись автомобиль скорой помощи и машина такси. От удара машина медиков перевернулась.

По предварительным данным ГИБДД, водитель скорой поворачивал с Кирова налево, а таксист на легковушке ехал прямо. В аварии никто не пострадал.

Из-за этого ДТП движение по улице Ленина со стороны вокзала почти полностью остановилось.

Перекресток Ленина и Суворова.

Улица Ленина.

Улица Чижевского.

Серьезные пробки наблюдаются на улицах Суворова, Кирова, Московской, Жукова, Чижевского, площади Победы.

- От Старого Торга до Кирова ехали 20 минут, - рассказал нам очевидец.

Пробки охватили весь центр города.

Около 17:30 карету «Скорой помощи» поставили на колеса, эвакуатор увез разбитую легковушку.

Машину медиков оставили на колеса около 17:30.