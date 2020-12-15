Столкновение скорой помощи и такси в центре Калуги попало на видео

Как мы уже рассказывали, около 16:30 во вторник, 15 декабря, на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге столкнулись автомобиль скорой помощи и таксист на «Равон». Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город».

Судя по этим кадрам, водитель скорой с Кирова поворачивал налево на Ленина в сторону вокзала. А легковушка ехала прямо со стороны площади Победы. От удара «Газель» опрокинулась.

К счастью, в аварии никто не пострадал. В карете скорой помощи в момент ДТП не было пациентов.

УГИБДД по Калужской области проводит проверку по данному происшествию.

Стоит отметить, что разбившиеся машины примерно на час заблокировали движение по улице Ленина со стороны улицы Суворова. Из-за этого огромные пробки образовались на Ленина, Суворова, Чижевского.

ДТП со скорой 15 декабря 2020 года в Калуге.

Пробка на улице Ленина.