Калужанка сообщила о бомбе на борту самолета Москва – Краснодар

Утром в понедельник, 30 ноября, женщина из Калужской области сообщила о минировании самолета Москва – Краснодар, вылетающего вечером из аэропорта Домодедово, сообщает ТАСС.

- От неизвестной женщины из Калужской области в оперативные службы Калуги поступило сообщение об угрозе самолету рейса Москва – Краснодар, вылетающему вечером из аэропорта Домодедово, – говорится в информации агентства.

Сейчас оперативные службы приступили к проверке информации. Также устанавливается личность женщины, мотивы поступка и ведется ее розыск.

UPD. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе аэропорта:

- При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.