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Количество пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Калужской области выросло до 12

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2020 09:43 3 1901

Утром в среду, 25 ноября, УМВД по Калужской области назвало предварительные причины ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ и грузовика МАН на дороге Калуга – Медынь у поворота на Товарково. Выводы полицейских подтверждают то, что можно увидеть на записи с камеры видеонаблюдения.

Как отмечают в УМВД, около 17:30 24 ноября 56-летний водитель грузовика не уступил дорогу автобусу «Калуга – Товарково», поворачивавшему налево на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора.

Изначально сообщалось, что в аварии пострадали семь человек. В среду полиция уточнила, что медицинская помощь потребовалась 12 гражданам, 5 из которых госпитализированы.

- Водители-участники ДТП были направлены на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, - прокомментировали в УМВД по Калужской области. - Результат отрицательный. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП Калуга медынь 24 ноябр паз

Удар пришелся в переднюю часть автобуса.

Тем временем

В Калуге назвали дату окончания ремонта двух улиц. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2020 09:43 3 1901
Тэги: дтп происшествие видео
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