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ДТП рейсового автобуса и грузовика в Калужской области попало на видео

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2020 21:09 5 1674

Как мы уже рассказывали, около 17:30 во вторник, 24 ноября, на 27 километре дороги Калуга – Медынь в Дзержинском районе Калужской области в районе деревни Акатово произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ и грузовика МАН. В аварии пострадали семь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Нашей редакции предоставили запись с камеры видеонаблюдения. На видео попал момент ДТП.

Судя по этим кадрам, рейсовый автобус двигался со стороны Калуги и на светофоре поворачивал налево - в сторону Товарково. Поворот в этом месте осуществляется по дополнительной стрелке. Грузовик МАН ехал со стороны Полотняного Завода. Как видно на записи, большегруз на высокой скорости вылетел на перекресток, когда для него уже загорелся красный сигнал светофора, а автобус начал поворачивать.

От удара грузовик опрокинулся, автобус развернуло. Из люка в задней части автобуса на проезжую часть выпали два пассажира. Через несколько секунд они смогли самостоятельно подняться.

дтп калуга медынь калужская область 24 ноября 2020 года

Два пассажира выпали из автобуса на проезжую часть.

дтп калуга медынь калужская область 24 ноября 2020 года

Через несколько секунд они смогли самостоятельно подняться.

ДТП Калуга - Медынь 24 ноября 2020 года автобус ман фотоГрузовик опрокинулся в результате ДТП.

По информации УМВД по Калужской области, водителю МАНа 56 лет, водителю автобуса - 58 лет.

На месте сейчас работают представители всех оперативных служб.

ДТП Калуга медынь видеоФото с места ДТП на дороге Калуга - Медынь в Калужской области 24 ноября 2020 года.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2020 21:09 5 1674
Тэги: Дтп происшествие гибдд мчс прокуратура видео автобус
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