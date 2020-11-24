ДТП рейсового автобуса и грузовика в Калужской области попало на видео

Как мы уже рассказывали, около 17:30 во вторник, 24 ноября, на 27 километре дороги Калуга – Медынь в Дзержинском районе Калужской области в районе деревни Акатово произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ и грузовика МАН. В аварии пострадали семь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Нашей редакции предоставили запись с камеры видеонаблюдения. На видео попал момент ДТП.

Судя по этим кадрам, рейсовый автобус двигался со стороны Калуги и на светофоре поворачивал налево - в сторону Товарково. Поворот в этом месте осуществляется по дополнительной стрелке. Грузовик МАН ехал со стороны Полотняного Завода. Как видно на записи, большегруз на высокой скорости вылетел на перекресток, когда для него уже загорелся красный сигнал светофора, а автобус начал поворачивать.

От удара грузовик опрокинулся, автобус развернуло. Из люка в задней части автобуса на проезжую часть выпали два пассажира. Через несколько секунд они смогли самостоятельно подняться.

Два пассажира выпали из автобуса на проезжую часть.

Через несколько секунд они смогли самостоятельно подняться.

Грузовик опрокинулся в результате ДТП.

По информации УМВД по Калужской области, водителю МАНа 56 лет, водителю автобуса - 58 лет.

На месте сейчас работают представители всех оперативных служб.

Фото с места ДТП на дороге Калуга - Медынь в Калужской области 24 ноября 2020 года.