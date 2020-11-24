В Калужской области семь человек пострадали в столкновении рейсового автобуса и грузовика

У автобуса разбита передняя часть.
Около 17:30 во вторник, 24 ноября, на 27 километре дороги Калуга – Медынь в Дзержинском районе Калужской области в районе деревни Акатово произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ и грузовика МАН. В аварии пострадали семь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Автобус следовал по маршруту Калуга – Товарково. В районе Акатово как раз находится поворот на Товарково. Перекресток оборудован светофором.
После столкновения грузовик опрокинулся.
Грузовик опрокинулся в результате ДТП.
- Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, - рассказали KP40 в УМВД по Калужской области.
Пока известно лишь, что водителю МАНа 56 лет, водителю автобуса - 58 лет.
На месте сейчас работают представители всех оперативных служб.
Фото с места ДТП на дороге Калуга - Медынь в Калужской области 24 ноября 2020 года.
Жители Товарково сообщают, что в этом ДТП никто не погиб. Информация уточняется.