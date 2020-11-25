В Калуге ремонт двух улиц планируют завершить к 1 декабря

Улица Циолковского.

В Калуге до сих пор продолжается ремонт двух улиц с оживленным движением – Салтыкова-Щедрина и Циолковского. После обильных снегопадов у многих калужан возникли опасения: «А не затянется ли теперь все до весны?». Но, кажется, погода поможет дорожникам. В городе плюсовая температура, и снега становится все меньше. Когда же доделают ремонт на дорогах? Во вторник, 24 ноября, ситуацию нам разъяснили в управлении городского хозяйства городской управы Калуги.

- Работы по асфальтированию улицы Салтыкова-Щедрина завершены, - рассказали в управлении. - На завершающей стадии находятся работы по тротуарам. Осталось 400 квадратных метров. Из них 200 в районе Следственного управления, где подрядчик устраняет замечание заказчика, и 200 - в районе кванториума. Для соблюдения технологии подрядчик пленкой закрывает основание, подготовленное под укладку плитки.

Также в работе осталось 30 метров ограждения, установка новых остановочных павильонов и уборка мусора. Все это обещают сделать до 1 декабря.

- Работы по улице Циолковского начаты 11 ноября 2020 года с фрезерования проезжей части, - отмечают в горхозяйстве. - 18 ноября был уложен выравнивающий слой. С 19 по 23 ноября производились работы по поднятию колодцев в нормативные отметки, всего было поднято 54 люка и 6 ливневых колодцев. Сейчас ограждения служат для того, чтобы бетон застыл на колодцах и не продавливался транспортом. По прекращению снегопадов дорога будет очищена, высушена, уложено верхнее покрытие. Планируемый срок завершения работ - до 1 декабря 2020 года.

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