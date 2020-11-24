В Калуге на два дня перекроют улицу Воробьевскую из-за ремонта

В Калуге с 8 утра 28 ноября до 19 часов 29 ноября будет закрыто движение по улице Воробьевской в районе дома №9/12. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает во вторник городская управа.

Объезд будет осуществляться по улицам Красная Гора и Набережная.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.

Схема перекрытия улицы Воробьевской в Калуге 28-29 ноября 2020 года.

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