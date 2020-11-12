Пострадавшая в ДТП на улице Набережной девочка остается в больнице

Как мы уже рассказывали, вечером в среду, 11 ноября, на улице Набережной в Калуге рядом с Гагаринской развязкой сбили двух детей – 13-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. Утром 12 ноября в УГИБДД по Калужской области нам сообщили, что девочка остается в больнице, мальчику врачи оказали помощь и отпустили домой.

Напомним, авария произошла примерно в 18:00.

По предварительным данным, 61-летний водитель «Шкоды Кодиак» ехал в сторону площади Старый Торг, а подростки пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Причиной аварии в прокуратуре Калужской области называют то, что водитель не заметил детей.

В прокуратуре говорят, что водитель не заметил детей.

В последние дни в Калужской области участились ДТП с серьезными последствиями. Так, в Дзержинском районе насмерть сбили 11-летнего мальчика, на дороге между Калугой и Ферзиково погибла 28-летняя женщина, а на дороге Калуга - Тула погиб 22-летний парень.

Тем временем

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