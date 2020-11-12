На Южном обходе Калуги водитель «Пежо» протаранил отбойник

Утром в четверг, 12 ноября, на Южном обходе Калуги в районе развязки в Анненках произошло ДТП.
В 6:54 водитель легкового автомобиля «Пежо» врезался в металлический отбойник, рассказали KP40 в УГИБДД по Калужской области.
ГУ МЧС по Калужской области сообщает об одном пострадавшем. На месте сейчас работают инспекторы, выясняется, что именно произошло.
У машины серьезные повреждения, разбита вся передняя часть.
Фото с места ДТП.
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