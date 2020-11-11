На улице Набережной в Калуге пожилой водитель сбил двух подростков на переходе

Вечером в среду, 11 ноября, на улице Набережной в Калуге рядом с Гагаринской развязкой сбили двух детей – 13-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. Авария произошла примерно в 18:00, сообщает прокуратура Калужской области. Эту же информацию нам подтвердили в региональном УГИБДД.

По предварительным данным, 61-летний водитель «Шкоды Кодиак» ехал в сторону площади Старый Торг, а подростки пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Причиной аварии в прокуратуре называют то, что водитель не заметил детей.

Фото с места ДТП с детьми на улице Набережной в Калуге 11 ноября 2020 года.

С различными травмами подростков госпитализировали.

- В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении прокуратуры.

На месте работают сотрудники полиции.

В последние дни в Калужской области участились ДТП с серьезными последствиями. Так, в Дзержинском районе насмерть сбили 11-летнего мальчика, на дороге между Калугой и Ферзиково погибла 28-летняя женщина, а на дороге Калуга - Тула погиб 22-летний парень.