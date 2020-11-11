В Калужской области 22-летний водитель «Газели» погиб в ДТП с грузовиком

Рано утром в среду, 11 ноября, на дороге Калуга – Тула в Ферзиковском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, около 7:20 в районе поселка Октябрьский водитель «Газели» врезался в заднюю часть большегруза МАН. Точные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, на месте работают инспекторы ДПС.

Пока известно лишь, что погиб водитель фургона. Молодому человеку было 22 года.

Авария произошла около 7:20. До восхода солнца оставалось еще полчаса.

Тем временем

На дороге Калуга – Ферзиково 28-летняя женщина перевернулась на «Шевроле». Она погибла. Подробности.