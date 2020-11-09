В Калужской области насмерть сбили 11-летнего мальчика с мопедом

Около 18:30 в понедельник, 9 ноября, смертельное ДТП произошло на территории села Совхоз Чкаловский Дзержинского района Калужской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель легкового автомобиля Chery не заметил двигающегося в попутном направлении по обочине 11-летнего мальчика, который вел в руках мопед, сообщает прокуратура Калужской области.

От полученных травм ребенок скончался.

Фото МЧС с места ДТП.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются точные обстоятельства произошедшего.

Осенью, с увеличением продолжительности темного времени суток, аварии с пешеходами происходят гораздо чаще. В дорожной полиции настоятельно рекомендуют использовать пешеходам световозвращающие элементы на одежде, а водителям снизить скорость передвижения и быть внимательнее.

На выходных, напомним, мужчина-пешеход погиб в Малоярославецком районе.

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Стали известны подробности о ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на окружной дороге в Калуге. Пострадали четыре женщины.