В Калуге четыре пассажирки «Газели» пострадали в ДТП с грузовиком

Перевернувшийся грузовик.

Утром в понедельник, 9 ноября, на окружной дороге в Калуге в районе деревни Жерело произошло ДТП с участием грузовика «Исузу» и пассажирской «Газели».

По предварительным данным ГИБДД, 43-летний водитель «Исузу» ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После этого грузовик врезался в «Газель», вылетел в кювет и перевернулся. А пассажирский микроавтобус также въехал в ограждение.

Различные травмы получили четыре женщины, ехавшие в «Газели» в качестве пассажирок.

В микроавтобусе пострадали четыре пассажирки.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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