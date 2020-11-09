Движение четырех троллейбусных маршрутов приостановят в Калуге 9 ноября

Из-за ремонтных работ на улице Гагарина в Калуге вечером в понедельник, 9 ноября, в Калуге перестанут ходить троллейбусы четырех маршрутов - №1, №2, №3 и №18, сообщает городская управа.
Троллейбусы не будут ходить с 22:00 9 ноября до 6:00 10 ноября.
- Приносим свои извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении городской управы.
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