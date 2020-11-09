Скончалась бывший начальник управления финансов Калуги Ирина Евдокимова

В понедельник, 9 ноября, в Москве скончалась бывший начальник управления финансов Калуги, заслуженный работник нашего города Ирина ЕВДОКИМОВА. Об этом сообщила городская Дума.

Евдокимова возглавляла управление финансов с 2004 по 2015 годы, а потом по семейным обстоятельствам уехала в Москву.

- Ирина Анатольевна внесла огромный вклад в социально-экономическое развитие Калуги, заботилась о бережном и рачительном расходовании бюджетных средств, всеми силами стремилась повысить эффективность работы органов местного самоуправления, - говорится в сообщении заместителя председателя городской Думы Александра ИВАНОВА. - Светлая память о ней будет вечно жить в наших сердцах. Скорблю вместе с родными и близкими.

О причинах смерти и месте прощания пока не сообщается.