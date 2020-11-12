В Калуге 52-летняя женщина выжила после столкновения с отбойником на Южном обходе

Утром в четверг, 12 ноября, на Южном обходе Калуги в районе Анненок легковой автомобиль «Пежо» врезался в металлическое дорожное ограждение. В УГИБДД по Калужской области KP40 подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным, 52-летняя женщина за рулем «Пежо 308» не справилась с управлением и врезалась в отбойник.

У машины разбита передняя часть, отбойник загнулся от удара.

С различными травмами женщину отвезли с места ДТП в больницу.

Фото с места ДТП.

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