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В Калуге установили новый бесплатный туалет в сквере Ленина

Дмитрий Ивьев , Фото: Владимир Ивкин.
Опубликовано: 12.11.2020 12:42 6 1155
В Калуге установили новый бесплатный туалет в сквере Ленина

Власти Калуги вновь задумались о развитии сети уличных общественных туалетов. На днях один такой объект установили в сквере Ленина рядом с площадью Старый Торг. Подробнее об этом рассказали KP40 в пресс-службе городской управы.

- Установленный в сквере им. В.И. Ленина мобильный туалетный модуль бесплатный, работает ежедневно с 9:00 до 21:00, о чем информирует жителей и гостей города табличка на фасаде модуля, - пояснили в администрации. - Данный туалетный модуль рассчитан и на людей с ограниченными возможностями здоровья.

По информации городской управы, модуль установлен в качестве демонстрационного варианта «с целью определения практичности функционального использования жителями и гостями города, удобства использования людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также с учетом ценовых характеристик».

- Определяются потенциальные места размещения стационарных туалетов и туалетных модулей, рассматриваются представленные коммерческие предложения по стоимости и техническим характеристикам с приложением фотоматериалов внутреннего и внешнего вида, - пояснили в горуправе. - Также ведутся переговоры с подрядчиками других городов с целью обмена опытом по предоставлению услуги по обеспечению мест общего пользования туалетами.

Напомним, в октябре городской голова Калуги Дмитрий Денисов предлагал договориться с владельцами кафе и ресторанов о том, чтобы туалеты в этих заведениях были открыты для всех калужан.

Тем временем

Еще одну подстанцию украсили в Калуге тематическим рисунком. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Владимир Ивкин.
Опубликовано: 12.11.2020 12:42 6 1155
Тэги: благоустройство дмитрий денисов
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