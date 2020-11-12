На улице Чебышева в Калуге подстанцию украсили летописным граффити

Трансформаторная подстанция на пересечении улиц Театральной и Чебышева в Калуге превратили в новый арт-объект. На стене появился рисунок ко Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре, который отмечается в Калужской области 11 ноября.

- Для её оформления калужские художники использовали летописные изображения Великого стояния на Угре, - рассказали 12 ноября в городской управе Калуги. - 540 лет назад на калужской земле произошло знаменательное событие отечественной истории – был положен конец ордынскому игу, что привело к образованию независимого Русского государства с центром в Москве и рождению российского суверенитета.

Граффити на улице Чебышева в Калуге. Художники использовали летописные изображения.

В мае 2020 года, напомним, на подстанции рядом с Гагаринской развязкой появилось изображение ветерана к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Тем временем

Отменят ли в Калуге массовые мероприятия на Новый год из-за пандемии коронавируса? На этот вопрос ответил глава городской администрации. Подробности.