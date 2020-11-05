Прокуратура Калуги назвала причины крупной аварии на газопроводе

Как мы уже рассказывали, 15 октября на улице Фомушина в Калуге рабочие при проведении земляных работ повредили газопровод. Из-за этого без газа, отопления и горячей воды, по уточненным данным, оставались 4500 человек. Прокуратура Калуги 5 ноября назвала причины данного происшествия.

- Проведенной проверкой установлено, что предприятие проводило работы в соответствии с согласованной документацией, согласно которой поврежденный газопровод находился дальше места проведения работ на 8 метров, - подчеркивают в прокуратуре. - В связи с согласованием фактически неверной топографической съемки, которое привело к аварийной ситуации, прокуратурой директору компании внесено представление.

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