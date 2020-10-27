Улицы Мичурина и Никитина в Калуге продолжает заливать водой

Вода хлещет из колодца у перекрестка.

Как мы уже рассказывали, на минувших выходных в Калуге вода начала выливаться из колодца на перекрестке улиц Степана Разина и Мичурина.

Ручьи текут уже третьи сутки. Пока ремонтникам «Калугаоблводоканала» не удалось устранить аварию.

Как сообщили нам местные жители, днем 26 октября на месте работала аварийная бригада. В это время в соседних домах не было воды. Вечером сотрудники водоканала уехали. Вода в дома вернулась, но и из колодца она вновь полилась.

- Работы по устранению аварийной ситуации продолжаются, - прокомментировали нам ситуацию 27 октября в «Калугаоблводоканале». - Без воды: улица Степана Разина, 41, 43, 47.

Через двор у дома №36 по улице Степана Разина ручьи текут в сторону улицы Никитина.

Проход к детскому саду №44 затруднен.

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