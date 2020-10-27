Калужский водитель лишился машины за 33 неоплаченных штрафа

Во вторник, 27 октября, полиция Калужской области рассказала об итогах акции, которую она проводила вместе с судебными приставами. Инспекторы дежурили на одной из улиц Обнинска и с помощью комплекса распознавания автомобильных номеров «Автомаршал» выявляли должников.

- Надежность распознавания составляет до 98% даже в самых сложных погодных условиях, - подчеркивают в УМВД по Калужской области.

Сотрудники ГИБДД остановили около 50 автомобилей. Должникам выдано 10 требований о явке на прием к судебному приставу-исполнителю для погашения судебной задолженности.

Кроме того, был арестован автомобиль «Лада Приора», водитель которого не оплатил 33 штрафа за нарушения ПДД.

- Должник от оплаты неоднократно уклонялся, вследствие чего на месте был произведен арест автомобиля в счет погашения задолженности, - пояснили в УМВД.

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