В Калуге затопило улицу Мичурина

В воскресенье, 25 октября, на перекрестке улиц Мичурина и Степана Разина в Калуге начался потом. Вода начала течь из канализационного колодца.
К утру понедельника поток воды не уменьшился. Ручьи текут в сторону улицы Николо-Козинской и Тульского переулка.
- Сегодня, с утра специалисты водоканала проводят работы по устранению аварийной ситуации, - рассказали KP40 в «Калугаоблводоканале». - В настоящий момент работы продолжаются. Предположительно, сегодня должны завершить.
Причины происшествия пока устанавливаются.
Перекресток улиц Мичурина и Степана Разина в Калуге утром 26 октября.
Вода течет в сторону Николо-Козинской.
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