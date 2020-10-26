В Калуге затопило улицу Мичурина

В воскресенье, 25 октября, на перекрестке улиц Мичурина и Степана Разина в Калуге начался потом. Вода начала течь из канализационного колодца.

К утру понедельника поток воды не уменьшился. Ручьи текут в сторону улицы Николо-Козинской и Тульского переулка.

- Сегодня, с утра специалисты водоканала проводят работы по устранению аварийной ситуации, - рассказали KP40 в «Калугаоблводоканале». - В настоящий момент работы продолжаются. Предположительно, сегодня должны завершить.

Причины происшествия пока устанавливаются.

Перекресток улиц Мичурина и Степана Разина в Калуге утром 26 октября.

Вода течет в сторону Николо-Козинской.

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