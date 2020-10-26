Футболисты «Спартака» откроют новый стадион в Калуге

Ветераны московского «Спартака» снова приезжают в Калугу. Жители нашего города увидят многократных чемпионов СССР и России на открытии футбольного стадиона в субботу, 31 октября.

В 12:20 за домом №215 на улице Московской пройдет торжественная церемония, после чего с часа дня начнется товарищеский турнир.

Помимо ветеранов «Спартака», на поле выйдут еще три команды: сборная ветеранов Калуги, сборная органов власти и сборная Калужской футбольной лиги.

На открытие стадиона и товарищеский турнир калужан пригласил легендарный тренер московского клуба и бывший тренер сборной России Олег Романцев.

В ноябре 2019 года, напомним, «Спартак» во главе с Романцевым открывал новое футбольное поле на улице Баррикад в Калуге.