Легенды «Спартака» сыграли на новой футбольной площадке в Калуге

В четверг, 14 ноября, у школы № 14 помимо детского гомона слышались непривычные мужские басы. Во дворе собралось множество людей с символикой футбольной команды «Спартак».

- Почему здесь столько детей? – удивлялся один из них.

- Здесь же школа! – ответил ему приятель.

- Точно!

Отдельной группкой стояли чиновники.

Но вот во двор въехала белая машина, и вся разномастная толпа двинулась к ней. Из автомобиля один за одним стали выходить Романцев, Гаврилов, Шмаров, Сметанин, Кечинов, Ширко, Мамедов, Ковтун, Поляков и многие другие – настоящие легенды футбольного клуба «Спартак».



Пока футболисты шли на поле, болельщики жали им руки, просили автограф и даже успевали сделать с ним селфи.



Самые смелые зрители выбегали с детьми прямо на поле. И тут у них начиналась паника, они не знали, к кому из футболистов первому подбежать, успеют ли они сфотографироваться с другими, ведь вот-вот начнётся матч.

Спортивные легенды приехали в Калугу, чтобы сыграть матч на новенькой футбольной площадке. Она появилась благодаря стараниям Владимира СТАРИНСКОГО, учредителя Калужской футбольной лиги (КФЛ). Вместе с генеральным партнёром Павлом Мельниковым они за собственные средства сделали на месте полуразрушенной, заасфальтированной площадки современное футбольное поле.



Владимир СТАРИНСКИЙ.

- Мы всё заменили, постелили искусственное покрытие, поставили ограждение, сделали освещение, установили видеонаблюдение, - рассказывает Владимир. - Установили раздевалки, биотуалет. Сделали всё, чтобы на этой площадке было приятно и удобно заниматься, чтобы люди получали удовольствие, находясь здесь.

На этой площадке в две смены будут проходить уроки физкультуры у школьников, а по вечерам здесь станут проводить турниры КФЛ.

- Любые траты по содержанию площадки - уборка, оснащение биотуалета и так далее лягут на плечи КФЛ, - добавляет Владимир.

Сумму, затраченную на установку площадки, Владимир не называет.

- Она большая, - лишь говорит он.

А весной Владимир собирается рядом с футбольным полем сделать хорошую баскетбольную площадку для школьников.

Владимир - юрист, работает в Москве. Но когда-то жил в Калуге, учился в школе № 14. Сейчас каждую неделю выбирается в наш город, чтобы поиграть в футбол. Несколько лет назад у Владимира возникла идея подарить родному городу футбольную площадку.

- Мы четыре года обивали пороги всех инстанций, чтобы это сделать, а сделали в итоге за два месяца. Это о чём говорит? Мы можем терпеть, мы терпеливые, но, когда нам дают делать, мы делаем очень быстро и качественно. Прошу наши власти обратить на это внимание и впредь давать возможность другие проекты создавать и реализовывать, - сказал на открытии площадки Владимир.

После торжественных речей началось самое интересное – футбол. Калужанам предстояло посмотреть несколько поединков с участием ветеранов «Спартака», футбольного клуба «Калуга», сборной органов власти Калужской области и футболистов КФЛ.

Чтобы за это время зрители не замёрзли, для них была организована полевая кухня с горячей кашей и чаем.



Первыми на поле вышли ветераны двух клубов – «Спартака» и «Калуги».

Болельщики живо комментировали каждое движение команд. Да и сами игроки были весьма эмоциональны. Вратарь «Спартака» Сметанин так координировал действия своей команды, что его голос был слышен у ворот другого вратаря.



Рвался на поле и знаменитый бомбардир СССР, пожалуй, самый титулованный гость Калуги Юрий Гаврилов.

- Да я готов пару минут отыграть! – сказал он журналистам.

- Вам и бегать не надо, пас отдали - и всё!

- Если не знаешь, что делать с мячом, - отдай его Гаврилову, - подбадривали болельщики ветерана, выкрикивая известное футбольное выражение.

- Поле очень хорошее, заниматься одно удовольствие. Здорово, что находятся люди, которые способствуют этому, - сказал нашему изданию Юрий Гаврилов. - Это поле нового поколения, раньше были жёстче.

- Полей можно понастроить, но надо чтобы ребята тренировались на них, играли на них, чтобы они с радостью шли на эти поля, - сказал экс-тренер сборной России по футболу Олег РОМАНЦЕВ. - А то, что поле хорошее, – видно. Я надеюсь, что у взрослых хватит сил, ума, фантазии увлечь детишек футболом.

- Ну, что нам такое «Спартак» покажет, - в предвкушении гола говорили болельщики.

Но уже буквально через пару минут орали, срывая горло: «Ковтун, что ж ты делаешь?», «Ну, как всегда!», «Специально, что ли, не бьют по воротам?»



Несмотря на явное техническое превосходство и множество голевых моментов, «Спартаку» так и не удалось забить.

Зато это сделали ветераны калужского футбола. В итоге - 1:0 в их пользу.



Следующими на поле вышли сборная КФЛ и сборная органов власти. Футболисты КФЛ обыграли своих соперников со счётом 3:0.

- Я взяла зятя за руку и сказала, что он должен выйти на поле и победить со счётом 3:0. Так и случилось! – радовалась одна из болельщиц.

Затем «Спартак» продул сборной органов власти.

Видимо, это поражение так раззадорило легенд футбола, что они не захотели уходить с поля и сыграли матч с футболистами КФЛ. И тут уже мячи только и успевали залетать в сетку ворот. Легенды российского футбола выиграли матч со счётом 6:1.

Автограф Олега Романцева на «Калужском перекрестке».

- Ну, совсем другое дело!

- Да им просто размяться надо было!

- «Спартак», спасибо за игру! – кричали болельщики. – Не уезжайте! Играйте до утра!

Даже после матчей зрители не желали уходить. Когда же ещё появится возможность на расстоянии вытянутой руки увидеть знаменитых футболистов.