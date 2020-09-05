В Калуге нашли пропавших детей

Как мы уже рассказывали, 3 сентября в Калуге ушли из дома и не вернулись мальчики 9 и 11 лет. Нашли детей вечером 4 сентября, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

С детьми всё в порядке. По предварительным данным, они гуляли.

Одного из детей обнаружили во Мстихино, сообщают очевидцы в соцсетях.

Подробности о поисках пока не сообщаются.

Ранее, напомним, калужское региональное управление Следственного комитета сообщало о возбуждении уголовного дела.

Тем временем

На улице Тарутинской в Калуге трёхлетнюю девочку сбили на тротуаре. Подробности.