В Калуге пропали двое детей

В Калуге пропали 9-летний Максим НИКОНОВ и 11-летний Антон ЧЕБУРКОВ. В четверг, 3 сентября, они из дома ушли в школу и не вернулись, сообщает в пятницу поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В соцсетях калужане пишут. что дети живут в районе Кошелева.

Приметы Максима:

Рост - 140 см,

худощавого телосложения,

волосы русые короткие,

глаза серые,

синяя рубашка,

чёрные джинсы, голубые кроссовки.

Приметы Антона:

Рост - 172 см,

худощавого телосложения,

волосы светло-русые короткие,

глаза карие,

голубая рубашка,

чёрные брюки,

чёрные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавших детях, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Напомним, в Калужской области также продолжаются поиски других людей: в Обнинске - 56-летнего мужчины, в Товарково – 88-летней женщины, в Калуге – 52-летнего и 78-летнего мужчин. Все они пропали за последнюю неделю.