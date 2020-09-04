В Калуге пропали двое детей

В Калуге пропали 9-летний Максим НИКОНОВ и 11-летний Антон ЧЕБУРКОВ. В четверг, 3 сентября, они из дома ушли в школу и не вернулись, сообщает в пятницу поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В соцсетях калужане пишут. что дети живут в районе Кошелева.
Приметы Максима:
Приметы Антона:
Если вы что-либо знаете о пропавших детях, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Напомним, в Калужской области также продолжаются поиски других людей: в Обнинске - 56-летнего мужчины, в Товарково – 88-летней женщины, в Калуге – 52-летнего и 78-летнего мужчин. Все они пропали за последнюю неделю.