В Калуге мужчина ушёл из больницы и пропал

В четверг, 3 сентября, в Калуге пропал 78-летний Виктор ТИВАНОВ. Он ушёл из больницы и исчез, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост – 164 см,

Среднего телосложения,

Седые короткие волосы,

Серо-карие глаза,

Клетчатая красно-зеленая рубашка,

Серая жилетка с карманами,

Серые брюки в полоску.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.