На улице Тарутинской в Калуге трёхлетнюю девочку сбили на тротуаре

Трёхлетняя девочка пострадала в ДТП на улице Тарутинской в Калуге вечером в пятницу, 4 сентября.

По предварительным данным, около 17:00 в районе дома №196 у продуктового магазина 40-летний водитель «Рено Логан» по какой-то причине выехал на тротуар и сбил девочку трёх лет, которая шла вместе с мамой.

Ребёнка отвезли в больницу с различными травмами, сообщает УМВД по Калужской области.

Точные обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

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