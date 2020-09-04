В Калужской области две женщины погибли в ДТП на трассе М3 «Украина»

Как мы уже рассказывали, утром в пятницу, 4 сентября, на 198 километре трассы М3 «Украина» в Калужской области произошло лобовое ДТП. Там столкнулись легковые «Тойота» и «Мерседес».

По предварительным данным полиции, водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу.

В прокуратуре Калужской области сообщили некоторые подробности.

За рулём «Мерседеса» находилась 53-летняя женщина из Московской области.

Погибли две пассажирки «Тойоты» - 48 и 68 лет.

36-летний водитель «Тойоты» из Брянской области попал в больницу.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ. Предполагаемой виновнице грозит до семи лет колонии.

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