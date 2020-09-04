Пропавшие в Калуге мальчики ранее уходили из дома

Как мы уже рассказывали, 3 сентября на Правом берегу в Калуге пропали два мальчика – 9 и 11 лет. К поискам подключился и Следственный комитет.

- В настоящее время силами правоохранительных органов и волонтеров организованы поиски детей, - отмечают в калужском региональном управлении СК. - Один из мальчиков был одет в синюю рубашку, черные джинсы и сине-голубые кроссовки, второй - в голубую рубашку, черные джинсы и черные кроссовки.

Как отмечают следователи, это не первый случай их ухода из дома. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Семьи мальчиков характеризуются удовлетворительно.

В соцсетях калужане сообщают, что видели похожих детей в разных частях Правобережья. Однако пока школьников обнаружить не удалось.

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