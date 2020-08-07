В Калуге рейсовый автобус сбил 16-летнюю девушку

Вечером в четверг, 6 августа, на улице Ленина в Калуге в ДТП пострадала 16-летняя девушка.

По предварительным данным, около 18:40 33-летний водитель автобуса «Киа», который ехал по маршруту «Москва – Калуга – Сосенский» при повороте направо сбил 16-летнюю велосипедистку, которая переезжала дорогу по переходу.

У девушки зафиксированы различные травмы, рассказали KP40 в УГИБДД по Калужской области.

Ранее мы рассказывали, что в Калуге сбили 11-летнего мальчика на самокате.

Тем временем

В Калугу скоро придёт похолодание. Чего ждать от погоды в августе? Подробности.