Две женщины пострадали в авариях в Калужской области

Во вторник, 14 июля, в Калужской области произошли два ДТП, в которых пострадали женщины.

Около 11:45 на дороге Калуга – Тула в Ферзиковском районе 53-летняя водитель «Рено» не справилась с управлением, и машина через встречную полосу съехала в кювет. С различными травмами сама автомобилистка попала в больницу.

В Боровском районе в 15:20 на трассе А108 52-летний мужчина за рулём «Хёндая» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ладе». Травмы в результате аварии получила 38-летняя пассажирка «Хёндая».

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