В Калужской области юный мотоциклист загубил 18-летнего пассажира

В Обнинске завершено расследование уголовного дела о наезде мотоциклиста на бетонные блоки. В результате ДТП скончался 18-летний пассажир, сообщили в понедельник, 13 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 9 ноября 2019 года около 23:00 17-летний парень в пьяном виде и без водительского удостоверения выехал на улицу на мотоцикле своего отца. На сиденье сзади находился его 18-летний друг.

- Молодые люди двигались по проспекту Ленина города Обнинска, где согласно плану улично-дорожной сети города на проезжей части в целях прекращения движения транспортных средств в зоне действия соответствующих знаков были установлены железобетонные блоки, - отмечают в СК. - Водитель не учел интенсивность движения, погодные условия, особенности транспортного средства, дорожные условия, видимость в направлении движения в пределах 200 метров, при возникновении опасности для движения в виде железобетонных блоков своевременно не принял возможные меры к снижению скорости и наехал на данные блоки.

От полученных травм 18-летний пассажир скончался.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд. Максимальное наказание по данной статье – 12 лет колонии.

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