Мотоциклист пострадал в ДТП на Киевской трассе

Днём в четверг, 9 июля, мотоцикл «Хонда» и легковой автомобиль «Шевроле» столкнулись на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска.

По предварительным данным, 39-летний водитель мотоцикла двигался со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в машину.

Различные травмы в ДТП получил сам предполагаемый виновник, рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

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