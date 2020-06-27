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Стали известны подробности убийства женщины на улице Ленина

Екатерина Киселева
Опубликовано: 27.06.2020 20:02 4 2186
Стали известны подробности убийства женщины на улице Ленина

Как мы писали, вчера, 26 июня, в Калуге на улице Ленина произошло убийство.

Следственный комитет по Калужской области сегодня сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Подозреваемый - 49-летний калужанин, ранее судимый.

По версии следствия, 26 июня 2020 года он попросил свою 55-летнюю сожительницу принести ему в комнату сигареты. И, не дождавшись, сам пришел на кухню, где стал выяснять, почему женщина не исполнила его просьбу. Возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшей смертельное ножевое ранение.

Мужчину заключили под стражу. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 27.06.2020 20:02 4 2186
Тэги: криминал
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