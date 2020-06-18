В Калуге на Московской столкнулись два грузовика: пострадали четыре человека

Около 4 утра в четверг, 18 июня, на улице Московской в Калуге в районе Северного столкнулись два грузовика. Фото опубликовали на сайте ГУ МЧС по Калужской области, а также в группе «Калуга ДТП».

По предварительным данным управления ГИБДД по Калужской области, 32-летний водитель фургона «Мерседес» врезался в ЗИЛ ремонтников. От удара ЗИЛ перевернулся, а «Мерседес» вылетел в кювет. Травмы получил 32-летний водитель фургона, рассказали в полиции.

В свою очередь в Управлении Калужского троллейбуса нам рассказали, что травмы получили и трое их сотрудников.

- В контактную машину, которая чинила провода, въехал фургон, там водитель заснул, - говорят в УКТ.

- Водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz, двигался по улице Московской в сторону улицы Кибальчича и допустил наезд на автомашину ЗИЛ, - рассказали в свою очередь в прокуратуре Калужской области. - В этот момент автомашина ЗИЛ находилась под управлением водителя, осуществляющего ремонтные работы контактной троллейбусной линии. В результате ДТП пострадали четыре человека - водители транспортных средств и два электромонтажника. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.