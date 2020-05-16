В Калужской области трёхлетний мальчик выпал из окна

Вечером в пятницу, 15 мая, в Боровском районе из окна второго этажа частного дома в садовом товариществе выпал трёхлетний мальчик. Ребёнка отвезли в районную больницу, его состояние удовлетворительное, рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета. Сейчас проводится проверка.
По предварительным данным, мальчик находился в комнате на втором этаже, облокотился о москитную сетку открытого окна и упал вниз. Малыш приземлился на землю. Семья, в которой воспитывается ребенок, постоянно проживает в Московской области, характеризуется удовлетворительно.
Подобные несчастья с детьми происходят регулярно и в Калуге, и в области. Как отмечают следователи, несчастных случаев можно избежать, если следовать следующим советам: