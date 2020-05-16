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В Калужской области трёхлетний мальчик выпал из окна

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 16.05.2020 11:45 1 486
В Калужской области трёхлетний мальчик выпал из окна

Вечером в пятницу, 15 мая, в Боровском районе из окна второго этажа частного дома в садовом товариществе выпал трёхлетний мальчик. Ребёнка  отвезли в районную больницу, его состояние удовлетворительное, рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета. Сейчас проводится проверка.

По предварительным данным, мальчик находился в комнате на втором этаже, облокотился о москитную сетку открытого окна и упал вниз. Малыш приземлился на землю. Семья, в которой воспитывается ребенок, постоянно проживает в Московской области, характеризуется удовлетворительно.

Подобные несчастья с детьми происходят регулярно и в Калуге, и в области. Как отмечают следователи, несчастных случаев можно избежать, если следовать следующим советам:

  • Не оставлять ребенка без присмотра.
  • Держать окна закрытыми, если дома ребенок.
  • Убрать от окна мебель, по которой можно быстро и беспрепятственно забраться на подоконник.
  • Установить на окна блокираторы либо фиксаторы, чтобы ребенок не смог открыть окно либо открыл только на несколько сантиметров.
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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 16.05.2020 11:45 1 486
Тэги: происшествие дети
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