Смертельная авария под Калугой: погиб мужчина, пострадали двое детей

Днём в субботу, 9 мая, смертельная авария произошла на трассе Калуга – Медынь в районе перекрёстка с дорогами на Товарково и Пятовский.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Ниссан Тииды» около 11:35 ехал по прямой со стороны Медыни в сторону Калуги и допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус», который поворачивал налево в поселок Пятовский.

47-летний водитель «Форда» погиб. Двое детей – мальчики 5 и 11 лет – из машины предполагаемого виновника попали в больницу, рассказали KP40 в управлении МВД по Калужской области. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.