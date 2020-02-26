Женщина на «Шкоде» протаранила грузовик и погибла

Грузовик перевернулся после столкновения.
Смертельная авария произошла вечером во вторник, 25 февраля, на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе.
По предварительным данным калужского управления ГИБДД, 54-летняя женщина за рулем «Шкоды Октавия» двигалась со стороны Калуги, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик ЗИЛ.
От удара легковушка превратилась в груду металлолома, а ЗИЛ перевернулся.
Водитель погибла на месте происшествия. Её 54-летний пассажир попал в больницу с различными травмами, рассказали kp40 в полиции.
Водитель легковушки скончалась на месте аварии.