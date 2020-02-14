Останки человека нашли в сгоревшем доме

Около 7 утра в пятницу, 14 февраля, в селе Совхоз Боровский загорелся бывший дом животновода. После ликвидации пожара в помещении нашли останки мужчины, рассказали kp40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Личность погибшего, причина смерти и причина возникновения пожара сейчас устанавливаются, пояснили следователи.

Это строение ранее принадлежало колхозу, в последнее время не использовалось.

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