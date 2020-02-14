Избитая таксистом женщина: «Он требовал 1000 рублей и не отдавал ребёнка»

Шамиль и Яна Абдул-Гафур с ребёнком.

Как мы на днях рассказывали, в Калуге пассажирки обвинили водителя такси в избиении и попытке похитить шестимесячного ребёнка. Сам же водитель заявляет, что его избили две пассажирки и мужчина. Проверку проводят полиция и Следственный комитет. Служба такси, в которой водитель работал, отстранила его от заказов.

Наши журналисты встретились с пострадавшими.

- Я провожала домой свекровь, - вспоминает Яна АБДУЛ-ГАФУР. – Ехать – метров 700 от улицы Калужского Ополчения до Майской. Муж вызывал нам такси, но забыл указать, что с нами ребёнок. Водитель сказал, что за ребёнка двойная оплата. Я ему сразу, мы ещё от дома не отъехали, дала 200 рублей. Когда мы подъехали, сделал замечание: «Вам не стыдно, по-мужски, по-человечески, брать деньги за ребёнка?» На что он сказал: «Ну, сейчас мы будем кататься!» Двери заблокировал и по району нас начал возить. Свекровь сидела на переднем сиденье, она дверь стала открывать: «Я сейчас на ходу выйду, ты что делаешь, останови машину!» Он заявил: «Я тебе помогу!» И толкнул из машины.

По словам Яны, после этого водитель остановился, и, пока молодая мама пытались выйти с ребёнком из машины, стал её бить. Испугавшись, Яна положила ребёнка на сиденье. В этот момент водитель попытался уехать вместе с младенцем, говорит женщина.

- Он требовал 1000 рублей и не отдавал ребёнка, - вспоминает Яна.

Женщина, по её словам, стала кричать, попыталась достать ключ из замка зажигания, он сломался. Её крик услышали прохожие и поспешили на выручку. Водитель сбежал.

- Всё это время мама лежала на земле. Её рвало. Я хотела вызвать такси, чтобы довезти её до дома. Но все отказывались сажать в салон женщину с рвотой, - говорит Яна.

В итоге прохожие помогли женщинам добраться до дома. Сначала свекровь Яны от госпитализации отказалась, так как она ухаживает за своей матерью, которой за 80. Но поскольку на утро её состояние ухудшилось, её госпитализировали в областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

О том, что произошло, глава семьи узнал только на следующее утро.

- Я играю в Калужской футбольной лиге. Утром должен был состояться матч, поэтому я лёг спать. А когда утром узнал о случившемся, то сразу же пошёл в службу такси, - рассказывает Шамиль.

- Когда водитель заблокировал двери в машине, я сразу же набрала оператора службы такси, стала объяснять ситуацию. Отдел качества перезвонил только через два дня, - добавляет Яна.

- Я выяснил телефон таксиста, предложил встретиться. Он сказал: «Я с тобой решать ничего не буду, приезжай в полицию на улицу Веры Адриановой. Там будем разбираться!» Я приехал. Он был со своим тестем. Я не сдержался и прям в отделе полиции хорошенько ему надавал, - признаётся Шамиль.

Яна сняла побои. Написала заявление в полицию.

- Мама в больнице в тяжелом состояние. У неё отбита вся спина, плечи, шея. Моей бабушке 83 года, она всё время плачет. Мы сейчас к ней переехали, чтобы за ней ухаживать, - говорит Шамиль.

- У меня от стресса пропало молоко, - говорит Яна.

Не могу его понять. Как ему в голову могла прийти мысль избить женщин. Почему он не испугался последствий, - говорит Шамиль.

По словам молодой семьи, к ним с извинениями приезжал руководитель службы такси. Он сказал, что за 11 лет своей работы столкнулся с такой ситуацией впервые.

Напомним, что мы обратились за комментариями к таксисту, но он не ответил на сообщение.