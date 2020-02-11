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Разборки в калужском такси: пассажирки попали в больницу, водитель – в полицию

Елена Французова
Опубликовано: 11.02.2020 10:44 14 3294
Разборки в калужском такси: пассажирки попали в больницу, водитель – в полицию

В социальных сетях в понедельник, 10 февраля, калужанин рассказал жуткую историю о том, что водитель такси избил его жену и маму. Женщины, когда заказывали машину, забыли сказать, что поедут с шестимесячным ребёнком. Водитель от поездки не отказался. Однако потребовал заплатить «штраф» - 200 рублей.

- Жена заплатила ему сразу же, - пишет глава семьи Шамиль. - А когда приехали к дому, она сделала замечание, что требование дополнительной платы его не красят как мужчину и человека в целом. Таксист оскорбился и сказал: «В таком случае мы с вами ещё покатаемся!» Заблокировал двери и стал их увозить, требуя дополнительный «штраф» - 1000 рублей. Иначе их не выпустит. Мама сидела спереди, разблокировала дверь и, открыв её, стала требовать остановиться. Таксист, на ходу выталкивая мою маму из машины, вытащил у неё из кармана телефон. Она, падая, ударилась головой об асфальт и потеряла сознание. Жена от страха и ужаса начала кричать и требовать остановиться... Водитель остановился, вытащил жену из машины, стал избивать и требовать 1000 рублей. Иначе он не отдаст ребёнка, который на момент избиения находился в машине.

По словам мужчины, на выручку несчастным женщинам пришли прохожие.

- Он испугался и сбежал, оставив машину, - добавляет Шамиль. - Моя мама - инвалид второй группы сейчас госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, у жены отбиты рёбра!

Мужчина выложил справки из медицинских учреждений. А также добавил, что сам нашёл таксиста и разобрался с ним по-мужски.

В пресс-службе УМВД по Калужской области нам сообщили, что в полицию из травмпункта поступила информация о том, что за помощью обратилась молодая женщина, которую, с её слов, избил таксист. Также в полицию обратился с медицинским заключением таксист. По его словам, его избили две женщины и мужчина.

В настоящее время проводится полицейская проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Елена Французова
Опубликовано: 11.02.2020 10:44 14 3294
Тэги: происшествие такси
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