Следователи займутся таксистом, пытавшимся похитить младенца

Как мы уже сообщали, в ночь с 8 на 9 февраля в Калуге произошёл конфликт между пассажирками такси и водителем. Со слов потерпевших, водитель избил двух женщин, украл у одной из них телефон, вымогал деньги и пытался похитить шестимесячного ребёнка.

Полиция проводит проверку. Заинтересовались этим делом и следователи. СК устанавливает обстоятельства происшествия, рассказали kp40 11 февраля в областном управлении Следственного комитета.

Наши журналисты встретились с пострадавшими. Также мы обратились за комментариями к таксисту, но он предпочёл проигнорировать наше предложение. Подробности читайте позже на нашем сайте.