Скандального таксиста отстранили от работы

Как мы рассказывали, в Калуге пассажирки обвинили водителя такси в избиении и попытке похитить шестимесячного ребёнка.

Сам же водитель заявляет, что его избили две пассажирки и мужчина.

Проверку проводят полиция и Следственный комитет.

Служба такси, в которой мужчина работал, сообщила kp40, что отстранила водителя от заказов:

- Несмотря на то, что расследование инцидента ещё ведётся, мы можем сказать точно, что любое проявление агрессии недопустимо. Мы незамедлительно отключили данного водителя от системы раздачи заказов. После попадания в «чёрный список» данный перевозчик не сможет сотрудничать с нашей компанией ни в одном городе присутствия сервиса. Всю необходимую информацию сервис передает правоохранительным органам.

Наши журналисты встретились с пострадавшими. Также мы обратились за комментариями к таксисту, но он предпочёл проигнорировать наше предложение. Подробности читайте позже на нашем сайте и в газете «Калужский перекрёсток».