Водитель «Жигулей» снёс девочку на переходе и сбежал

Вечером в воскресенье, 26 января, на перекрёстке улиц Калужской, Чернышевского и Зелёной в Малоярославце сбили 12-летнюю девочку. С переломом костей таза, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга школьница попала в реанимацию, сообщает ОМВД России по Малоярославецкому району.

По предварительным данным полиции, девочка пересекала проезжую часть на зелёный сигнал светофора. В этот момент её снёс водитель «Жигулей» с зеркальной тонировкой всех стёкол, в том числе и лобового.

С места аварии автомобилист скрылся. Его задержали спустя несколько часов.

Подробности устанавливаются.

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