Авария с маршруткой остановила троллейбусы

Днём в понедельник, 20 января, на сквере Мира в Калуге произошла авария с участием маршрутного автобуса №31.

Рядом с остановкой микроавтобус «Форд» столкнулся с легковой «Маздой», сообщает ГУ МЧС по Калужской области. Подробности происшествия устанавливаются.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Столкнувшиеся машины перекрыли движение троллейбусам. Некоторое время на этом участке наблюдались заторы.

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